Beste pony-rijders van het land verzamelen in Gooik

Vandaag was een hoogdag voor de Heideruiters van Kester in Gooik. De vereniging organiseerde het nationaal kampioenschap ponyrijden. De beste ponyrijders van het land zakten, met meer dan 1000, af naar Gooik. De nog heel jonge rijders werden gesteund door meer dan 5000 supporters.

De ruiters in Gooik zijn kinderen tussen 5 en 16 jaar. Die springen met hun pony over hindernissen of die doen individueel of in groep aan dressuur. Voor de leken: pony's zijn geen jonge paarden. Paarden en pony's zijn twee verschillende dierenrassen. Er zijn vijf categorieën pony's die deelnemen aan het nationaal kampioenschap.

"Je hebt de hele kleintjes de Shetlands. En dan heb je afhankelijk van de stokmaat, de schouders, de A, B, C en D pony's. En na D-pony gaan de ruiters over naar de paarden, want dan wordt het te groot", legt Luc Vanhecke uit.

De organisatie van dit tornooi is schitterend. De Heideruiters Kester zijn er al een jaar mee bezig. De vereniging telt 30 leden, die krijgen vandaag de steun van 100 vrijwilligers. De opbouw van de tenten en de pistes duurde twee weken, de afbraak zal een week in beslag nemen.