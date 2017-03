Bestuur Denderzonen Pamel ontkent dat club failliet is

Nadat de familie Karaca zich een tijdje geleden als grootste geldschieter uit de club terugtrok, belandde Denderzonen Pamel in moeilijk vaarwater. Financiƫle strubbelingen en onderlinge twisten binnen de club bereikten vorig weekend hun hoogtepunt. Uit ongenoegen over een betalingsachterstand van drie maanden, weigerde de ploeg te spelen tegen Steenhuffel.

Trainer Eddy Van Laethem heeft zichzelf intussen op non-actief gezet tot de betalingen in orde zijn. Aan onze redactie laat het clubbestuur weten dat het deze week nog samenzit om het probleem met spelers en staf uit te praten. Maar van een faillissement is volgens het bestuur geen sprake. Het is een nieuwe, gezonde vzw aan het oprichten en is ook de zoektocht naar nieuwe sponsors gestart. Begin mei zou daarover meer nieuws zijn.