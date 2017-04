Bij Veldkanteva’s zijn enkel vrouwen en meisjes welkom

Voetbalclub Veldkanteva’s uit Grimbergen is wellicht een van de meest bijzondere voetbalclubs in Vlaanderen. De ploeg telt zo’n 100 uitsluitend vrouwelijke leden en wil dat aantal graag opkrikken. Daarom organiseerde het vorige woensdag in Grimbergen een 'sjot- en ravot'-dag.