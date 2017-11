Boek verzamelt 70 jaar voetbalgeschiedenis in Eppegem

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van KFC Eppegem, schreef oud-speler Gaston Van der Trappen een boek over de club. Van der Trappen werkte acht jaar aan het boek en was dan ook niet weinig trots toen het boek vrijdag eindelijk werd voorgesteld.

Het boek ’70 jaar voetbal in Eppegem’ vertelt werkelijk alles over de geschiedenis van de club. De auteur is na meer dan zestig jaar actief te zijn in de club, onder meer als speler, dan ook een echte ‘Eppegemhistoricus’. “Ik heb een volle zolder marchandise, eigenlijk heb ik een archief van heel de geschiedenis van de club. Da’s verzamelwoede van toen ik jong was,” vertelt Gaston Van der Trappen.

Wat Gaston zich zelf herinnert als een van de hoogtepunten van de club, is het kampioenschap van 1 mei 1997. “We zijn dan kampioen geworden in vierde provinciale. De nieuwe bestuurders hadden daar toen negen jaar aan gewerkt. En toen hadden ze een ploeg die echt sterk stond en is de vlucht begonnen,” glimlacht Gaston.

Twintig jaar later scheert Eppegem hoge toppen in het nationale voetbal. Zo promoveerde de ploeg vorig jaar naar de derde amateurklasse. Daar staat het nu aan de leiding van het klassement. Het boek ’70 jaar voetbal in Eppegem’ is te koop via KFC Eppegem.