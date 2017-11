BOKA United steelt punt op eigen veld

BOKA United en Meise eindigden vorig jaar derde en vierde in de tweede provinciale. Toch promoveerden ze omdat de eerste provinciale opgesplitst werd in een Vlaamse en Waals-Brusselse vleugel. Voorlopig lijkt die promotie beide clubs niet echt te bevallen. Boka was voor dit weekend 12de op 16 ploegen. Meise alleen laatste. Vandaag ontving Boka Meise. Punten pakken dat was wat beide ploegen absoluut wilden. BOKA was nergens in de eerste helft. Vanbelle knikte de bezoekers verdiend op voorsprong. Na de rust was het weer Meise dat voor het gevaar zorgde. En toch was het BOKA dat scoorde via Ysenbaert. Maar Meise maakte er via een strafschop van Van Den Boeynants 2-1 van. De buit was binnen voor Meise, zou je denken. Maar diep in het slot nog één hoekschop voor BOKA. Ysenbaert kopte die door tot bij de mee opgerukte doelman Cobbaert en die frommelde zowaar de 2-2 binnen. BOKA steelt een punt op eigen veld met dank aan doelman Cobbaert.