BOKA United wil zo snel mogelijk het behoud in de eerste voetbalprovinciale

In de eerste provinciale van het voetbal staat zondag de wedstrijd tussen BOKA United en Meise op het programma. Dat is een match tussen twee ploegen die eigenlijk niet zouden gepromoveerd zijn, mocht de eerste provinciale niet hervormd zijn in een Vlaamse en Waals-Brusselse vleugel. Voorlopig lijkt die promotie beide clubs niet te bevallen. BOKA is 12de op 16 ploegen. Meise is alleen laatste. BOKA wil zo snel mogelijk het behoud verzekeren want het vindt niet dat het in eerste provinciale boven zijn stand speelt.