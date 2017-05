BOKA United wint jeugdcup Nieuwsblad bij U17

Steenhuffel plaatste zich onverwacht voor deze finale. Het haalde in de halve finale nog een 4-0 nederlaag op tegen Asse-Zellik. En het eerste gevaar komt van de roodhemden. Maar het is toch BOKA, dat zich makkelijk plaatste voor deze finale, die de wet dicteert. en na 8 minuten op voorsprong klimt. De openingstreffer is van aanvoerder Camermans met een knappe schuiver.

Zes minuten later tonen de jongens van BOKA nog eens dat er talent in de ploeg zit. Knappe voorzet Van Den Bergh. Van Belle kopt al even mooi de 2-0 tegen de touwen. De Steenhuffelse doelman moet er even van bekomen. Nog voor de rust kan Merckx de voorsprong nog vergrten tot 3-0.

De U17 van BOKA is niet de enige ploeg van BOKA die potten breekt in deze Jeugdcup. De club staat met maar liefst 5 jeugdploegen in de finales van dit tornooi. Twee ploegen wonnen de finale. Het toont aan dat de jeugdwerking van BOKA op punt staat.

Terwijl de supporters van BOKA het overwinningsfeest al inzetten, vecht Steenhuffel na de rust terug. Eerst is er het doelpunt van Verbeeck. 3-1. En even later zowaar de 3-2. Al is daar wel wat geluk mee gemoeid, want het is een own goal. De spanning is helemaal terug. BOKA houdt stand en wint de jeugdcup het Nieuwsblad bij de U17.