Broers Kempeneer samen in de ploeg bij SK Leeuw

In RINGtv sport is er zondagavond aandacht voor de match tussen SK Leeuw en Machelen, in de tweede provinciale B. Bij SK Leeuw staan de broers David en Kevin samen in de ploeg.

SK Leeuw tegen Machelen is een duel tussen het nummer 3 en het nummer 7 in de stand. Het leuke is dat het bijzonder spannend is in tweede provinciale B. Zo telt het leidersduo Ternat en Huizingen amper 4 punten meer dan het nummer 8 in de stand. Spanning verzekerd dus...

Bij de thuisploeg veel aandacht voor de broers David en Kevin Kempeneer, die samen bij SK Leeuw spelen. Na een lange carrière in de nationale reeksen maakte het duo zijn droom waar om ooit samen in de ploeg van SK Leeuw te voetballen, de ploeg waar het voor de broer Kempeneer allemaal begon, lang geleden... Om de droom waar te maken, moest David, de oudste van de 2, zijn jongere broer wel overtuigen, maar Kevin heeft zich zijn keuze nog geen seconde beklaagd...

Meer over de wedstrijd tussen SK Leeuw en Machelen en over de prestatie van de broers Kempeneer, zondagavond in het sportnieuws op RINGtv, vanaf 19 u 30.