Carrasco (Atlético Madrid) wordt ambassadeur van Vilvoorde United

Voor de derby in 4 de provinciale D tussen Vilvoorde United en KFC Peutie kregen ze dit weekend een wel zeer bekende voetballer over de vloer: niemand minder dan Yannick Carrasco van Atlético Madrid. En de bekende Vilvoorde wordt binnenkort ook ambassadeur van de ploeg.

Carrasco mocht het startschot geven voor de wedstrijd en nam ook ruim de tijd om met spelers, supporters en fans op de foto te gaan. “Carrasco is momenteel geblesseerd voor enkele weken. Daar hebben wij gebruik van gemaakt om hem uit te nodigen”, aldus Mimoun Benamar van Vilvoorde United.

Yannick Carrasco is zelf ook Vilvoordenaar en kent zeer goed enkele spelers van de eerste ploeg van Vilvoorde United. Deze club is ontstaan uit de as van Sporting Vilvoorde-Koningslo. Naast een veldploeg heeft de club ook een zaalvoetbalploeg.

En de komst dit weekend van Carrasco was niet eenmalig. Want de held van Atlético wordt ook ambassadeur van Vilvoorde United. “Hij wordt het visitekaartje van onze club en gaat ons ook helpen om het in de toekomst allemaal wat professioneler aan te pakken. Zo hebben we intussen een project ingediend om volgend seizoen aan te treden in de 2de nationale van het Futsal. We willen dus onze Vilvoordse jeugd extra kansen geven en onze stad op die manier nationaal promoten. De bedoeling is trouwens om binnen 3 jaar in de eerste reeks te spelen en uit te groeien tot een van de beste topclubs van het land”, aldus Mimoun. (foto Mimoun Benamar)