Champagne staat reeds koud bij SK Kampenhout

SK Kampenhout, dat vorig seizoen promoveerde (foto boven), verbaast vriend en vijand in eerste provinciale. Want maar liefst 18 van de 26 speeldagen stond de nieuwkomer op nummer 1. “We hebben zeker niet de beste spelers maar we hebben een ongelooflijk goeie ploeg met heel veel enthousiasme. En het is ook een zeer regelmatige ploeg”, verduidelijkt trainer Jo Claes.

Met nog 4 speeldagen te gaan wil de leider dan ook de onverwachte droom realiseren: voor het tweede jaar op rij promoveren. En liefst met een titel. “Deze ploeg hoort gewoon thuis in de nationale afdelingen en met de fusie met Kampelaar kan de club alleen maar groeien”, aldus Claes.

Maar na een 2 op 12 kwam de concurrentie wel plots zeer dichtbij. Bovendien ontvangt het dit weekend Renaissance Club Schaerbeek. “Dat is een hele goeie ploeg. Volgens mij is dit zelfs de beste ploeg in de heenronde”, waarschuwt speler Ado Bushiri. “Maar we hebben toen wel het verschil gemaakt. We gaan ook nu uit van onze eigen kwaliteiten en we spelen altijd ons eigen spel. Details in deze reeks zijn heel vaak beslissend. En we hebben al heel vaak punten gepakt op die details en daar zijn we gewoon goed in”, besluit een vastberaden Claes. Een uitgebreid wedstrijdverslag krijg je zondag in RINGtv-Sport.