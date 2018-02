Coach van BAVI Vilvoorde duidelijk: "Wij willen naar de play-offs"

Bavi is allerminst een vogel voor de kat tegen de sterke leider uit West-Vlaanderen. In de heen ronde versloeg BAVI Sijsele met 71-91.

“Het was de eerste keer in drie jaar dat Sijsele een thuiswedstrijd verloor. Dus we gaan een zeer gemotiveerde tegenstrever krijgen. Of ik een gameplan heb voor zaterdag? Uiteraard. Maar beide ploegen hebben weinig geheimen voor elkaar. Het zal een spannende wedstrijd worden", zegt BAVI-coach Joris Swillen.

Na een sterk seizoensbegin stokte de motor van BAVI in december. Oorzaak is volgens Swillen het attractieve, maar veeleisende basketbal dat zijn ploeg speelt. De winterstop was meer dan welkom omdat enkele spelers op hun tandvlees zaten. Bij winst zaterdag nestelt BAVI zich stevig in de top-3.

“De nummer 2 en 3 in de reeks spelen play-offs, dat ambiëren we. Omdat dat extra wedstrijden zijn, maar de intensiteit ervan is leerrijk voor de jonge groep van BAVI. Er wordt gezegd dat onze reeks sterker is dan de andere Top 2. Dus wie weet, we gaan er voor.100%!”, besluit Swillen.



