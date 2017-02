Coach van BOKA United naar SK Londerzeel

Van Steenberghe verlaat BOKA United naar eigen zeggen met pijn in het hart: “Ik heb bij BOKA United een prachtige tijd beleefd, maar kon het voorstel van SK Londerzeel niet laten voorbijgaan. Het is ook een blijk van erkenning voor het goede werk dat in BOKA United geleverd wordt. Ik kijk alvast uit naar de nieuwe uitdaging, maar de spelers en ikzelf zijn vast van plan om dit seizoen alles te blijven geven tot het einde en te trachten zo hoog mogelijk te eindigen! En ik zal ook nadien met veel plezier blijven terugkomen naar BOKA United. Het bestuur is hier goed bezig, ook met de jeugd en dat zal de volgende jaren zijn vruchten afwerpen.”

Het bestuur van BOKA United bepaalt in de komende weken het gewenste profiel voor de nieuwe coach van de eerste ploeg en zal op basis hiervan haar nieuwe coach kiezen.