Coach van Kimeli en Debognies blikt vooruit naar Cross Cup Rotselaar

In het veldlopen nadert de Cross Cup zijn ontknoping. Met nog drie manches te gaan staat de top 3 op een zakdoek bij elkaar. Bouchiki is eerste, Hallenaren D'hoedt en Kimeli volgen op 5 en 8 punten. Zondag is er wedstrijd in Rotselaar. Tim Moriau, de coach van Isaac Kimeli en Simon Debognies, vertelt hoe het zit met de conditie van zijn poulains.

Een parcours op maat van Kimeli

In de vorige manche van de Cross Cup in Hannuit werd Kimeli derde, achter Bouchiki en de Brit Vernon. Zondag wil Kimeli winnen, dan is hij meteen ook Vlaams kampioen. Geconcentreerd lopen wordt belangrijk op het snelle parcours in Rotselaar.

"Het is een parcours voor hem", zegt zijn trainer Tim Moriau. " We zitten ook iets verder in het seizoen, dus zijn conditie is weer in stijgende lijn. Het zou geen probleem moeten zijn." Dat Jeroen D'hoedt zondag niet start, vergroot de kansen van Isaac nog meer.

De sterkste generatie in 20 jaar

Tim Moriau is ook de trainer van Simon Debognies. De 20-jarige Debognies maakt indruk in de Cross Cup. Als jonge kerel ontbolstert hij volledig bij de senioren. "In principe zal Simon die vierde plaats kunnen houdenn wat prachtig zou zijn," vertelt Moriau. "We hebben vroeger ook een sterke generatie gehad, in de jaren 60 70. Maar van de laatste 20 jaar, zitten we nu met de sterkste generatie, in het veld en op de piste.