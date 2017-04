Colbrelli wint Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl barst traditiegetrouw pas echt los tijdens de plaatselijke lussen in en rond Overijse.Met nog twee ronden, of minder dan 50 kilometer te gaan, ontstond er een omvangrijke kopgroep met enkele mooie namen. Onder meer Benoot, Devolder, Campenaerts, Devenijns, De Plus en Colbrelli zaten vooraan en konden een kloofje uitdiepen van eenhalve minuut. Dat bleef zo tot in de slotkilometers. Dan ontsnapten Tim Wellens van Lotto-Soudal en Petr Vakoc van QuickStep-Floors, de winnaar van vorig jaar, uit het peloton. Samen reden ze naar de kopgroep en begonnen ze aan de slotklim de Schavei.

De rest van het peloton kwam te laat. In de sprint was de Italiaan Sonny Colbrelli de snelste van de kopgroep. Vakoc werd tweede en Benoot derde.