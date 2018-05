Coldenhoff domineert in motorcross Gooik

De Eindhovenaar was zowel de sterkste in de inters 500-competitie, die voor de Belgen geldt als BK-manche en won ook het afsluitende Vlaams Kampioenschap. De Nederlandse GP-rijder treedt daarmee in de voetsporen van de winnaar van vorig jaar, Jeremy Van Horebeek. De Rodense favoriet moest dit jaar verstek geven door een blessure. Naast de indrukwekkende overwinning van Coldenhoff zorgde de BK-manche in het zijspannen in Gooik voor spektakel. Een verslag van de motorcross in Gooik zie je vanaf 18u in het nieuws op RINGtv.