Congoberg krijgt eigen veldrit dankzij Roland Liboton

De Congoberg Cyclocross is vooral een eerbetoon aan Walter Wauters. De Nieuwsblad-journalist overleed in oktober vorig jaar aan een hartfalen. Hij woonde op de kop van de Congoberg en speelde zelf al enkele jaren met het idee om hier een veldrit te organiseren. Het is hem zelf niet meer gelukt, maar op zaterdag 30 september vindt in Vollezele wel de allereerste Memorial Walter Wauters plaats.

De cross start als een B-cross. Een dag later is er dan een fietstoertocht. Het parcours is mee uitgetekend door Liboton en gaat deels over en rond de Congoberg. "Het is geen makkelijk parcours, het vergt veel variatie. Het is in een wei, in een bos, er is een zandbak voorzien. Je hebt veel mogelijkheden om er een zeer mooie cross van te maken, in de nabije toekomst misschien een profkoers. Je hebt hier alle mogelijkheden", vertelt Liboton.

Een deel van de opbrengst van de memorial gaat naar de Belgische Cardiologische Liga.