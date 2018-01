Crisis nog niet voorbij voor Kapelle-op-den-Bos

Een vreemd seizoen. Dat is wat Eternit Kapelle-op-den-Bos meemaakt. Na een schitterende start met 4 overwinningen in 5 matchen, volgden 6 opeenvolgende nederlagen. Zand in de machine dus en dat zand is niet verdwenen tegen Lubbeek-Leueven. In de eerste set was de thuisploeg de evenkni van Lubbeek-Leuven, maar de bezoekers trokken met 24-26 aan het langste eind. In de tweede set toonde Lubbeek-Leuven dat het een pak meer ervaring in huis heeft. De set ging met 17-25 makkelijk naar hen. In de derde set ging de thuisploeg nog even goed mee tot 17-19, maar dan was het over and out. De bezoekers wonnen ook de derde set, met 19-25. Net als in de heenmatch krijgt Eternit een droge 3-0 om de oren. De crisis blijft duren voor Kapelle-op-den-Bos dat zijn 7e match op rij verliest. “Het blijft inderdaad duren”, geeft Bruno De Smet, coach van Kapelle-op-den-Bos toe. “Het was vandaag al een pak beter dan vorige week, dus dat is dan weer het positieve dat we moeten onthouden. Maar we maken een mindere periode door.”