CrossCup veldlopen: Ali Hamdi gaat voor eindwinst in de korte cross

Zondag staat in Mol een manche van de CrossCup veldlopen op het programma. Bij de CrossCup gaat er veel aandacht naar de lange cross, ten nadele van de korte cross. Dat is onterecht vindt veldloper Ali Hamdi uit Grimbergen. Vorig jaar werd Hamdi Belgisch kampioen op de korte cross én werd hij tweede in het regelmatigheidscriterium dat de CrossCup is. Dit jaar gaat hij voor de eerste plaats.

De conditie van Ali Hamdi is prima en Hamdi is klaar voor de wedstrijd van zondag in Mol, al is de concurrentie niet mals. Jeroen D’hoedt en – Belgisch recordhouder op de 1500 meter- Ismael Debjani zijn enkele van de tegenstanders.In Mol wordt er gelopen rond het Zilvermeer, in het zand. Dat schrikt Hamdi af. Hij weet waarmee hij het verschil kan maken: “Ik reken vooral op mijn eindsprint. Als je me er in het midden van de wedstrijd niet af krijgt, is het moeilijk om in de laatste 500 meter nog van me weg te lopen.”

Een korte cross is 3000 meter lang. De atleten lopen zo'n 20 km per uur. Spektakel gegarandeerd en toch gaat in het veldlopen de meeste aandacht uit naar de lange cross van 9 km. Onterecht volgens Ali omdat het deelnemersveld al jaren sterk is. “Bij een korte cross spat de wedstrijd ook meteen open. Het is spannender dan een lange cross. Bij een lange cross loopt de top drie vaak van in het begin weg en dan is het nog enkel een half uur wachten op hoe het podium er precies uitziet.”

Een portret van Ali Hamdi uit Grimbergen straks in ons nieuws.