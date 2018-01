Op de curlingbaan van Zemst vond dit weekend een belangrijk duel plaats tussen Zemst en Turnhout. De inzet was kwalificatie voor het EK voor herenteams in Denemarken in april. De wedstrijd werd gewonnen door Campina Curling Turnhout.

In een 'best of five' had Turnhout maar 3 wedstrijden nodig om het team van Curling Club Zemst te kloppen. Turnhout won de eerste twee wedstrijden overtuigend met 9-2 en 7-1. De derde wedstrijd ging gelijk op, maar op het einde kon Campina het laken naar zich toe trekken en won het met 7-5. En toch zal Curling Club Zemst aanwezig zijn op het EK want voor de tweede maal in de curlinggeschiedenis van België zal er een Belgisch damesteam deelnemen. En dat team bestaat uit 4 dames van Zemst.