Cyclocross op de Kesterheide

De Gooikse sportclub De Ijzeren Man organiseerde vandaag in Kester het Belgisch Kampioenschap van het criterium De Wielervrienden Zennevallei. Het parcours was niet van de poes. Enkele maanden geleden zoefden in deze weide nog de ronkende motoren van de motorcross voorbij. Vandaag zag je vooral veel veldrijders die tot het uiterste gaan.

Wie zich niets aantrekt van gladde heuvelflanken of een hobbelige weide was Bart Feyaerts uit Haacht. Hij gaf een onemanshow en vloog naar de Belgische titel. "Zo zag het er misschien wel uit, maar eenvoudig was het toch niet hoor. Het is de eerste keer dat ik de trui pak. Een paar keer kort bij geweest, maar net niet. En nu wel", reageert de dolgelukkige winnaar.