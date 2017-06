Démare maakt favorietenrol waar in Halle-Ingooigem

Het peloton was er ondanks het warme weer van bij de start ingevlogen. Door het hoge tempo was het echter moeilijk voor de renners om te ontsnappen. Toch slaagden Pieter Vanspeybrouck, Jacob Scott en Antwan Tolhoek er uiteindelijk in een voorsprong uit te diepen.

Tijdens de plaatselijke ronden in Ingooigem hadden ze al een kloofje van zo’n 5 minuten kunnen uitdiepen. Maar na de Tiegemberg volgde er een hergroepering. Nadien volgde er nog een ontsnappingspoging van vier Nederlanders: Tankink, Duijn, Van Empel en Ruijgh. Maar een voor een werden ook zij opgepeuzeld door het peloton. Het gevolg was een massasprint die gewonnen werd door Arnaud Démare (FDJ). Het is trouwens de tweede keer dat hij bovenaan het podium staat van Halle-Ingooigem. Hij klopte in de sprint Edward Theuns en Iljo Keisse.