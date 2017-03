Dames Rugbyclub Pajot blijven op koers voor titel

Dankzij rugbyclub Pajot leeft het rugby in het Pajottenland. Ook de dames van Pajot doen het prima in de derde divisie. Gisteren droogden ze Curtrycke nog af met duidelijke 10-0-cijfers.

De bezoekers zijn gebeten op revanche. De dames van Pajot wonnen de heenmatch met 12-21. Maar Pajot laat in de beginfase van de wedstrijd zien dat de zege in Kortrijk niet gestolen was. De Pajotse dames spelen agressief, met veel druk naar voren en mooie rushes. Het is met dat soort rugby dat de dames de overwinningen opstapelen en zichzelf wekelijks blijven verbazen. Geen enkele speelster durfde te denken dat het spelniveau al zo hoog zou zijn in het 3e seizoen sinds de start van het team.

"Velen zeggen dat dat misschien komt door mijn trainingen, maar ik blijf ervan uitgaan dat het uiteindelijk hun ervaring is dat ze door de jaren heen hebben opgedaan en dat er ook voor zorgt dat ze staan waar ze nu staan," zegt een bescheiden trainer Laurent Vyncke.

De teamspirit is de grote kracht van het elftal. En die teamspirit spat ervan af als de dames iets over halfweg de eerste helft aanvoerder De Kempeneer in de eindzone duwen. Een try is het gevolg. Pajot op een logische 5-0 voorsprong. Nog voor de rust maken de Pajotse dales er 7-0 van.

In de tweede helft geeft Pajot de wedstrijd niet meer uit handen. De defense blijft het uitstekend doen. De Kortrijkse Derycke moet het na een stevige charge zelfs bekopen met een blessure. Damesrugby is niet voor doetjes.

De kers op de taart is voor Goossens. Zij zet een penalty feilloos om. 10-0 is de eindstand. De dames van Pajot omzeilen overtuigend de moeilijke klip Curtrycke en blijven boven de verwachting meestrijden om de titel.