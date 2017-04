In de derde provinciale B van het voetbal zijn de dames van SK Leeuw kampioen geworden.

De dames van SK Leeuw waren vanmorgen duidelijk wakker en bezorgden hun collega’s van Elsene een 9-0 pandoering. SK Leeuw telt in het klassement nu 57 punten en kan niet meer bedreigd worden worden door achtervolger Braine. De titel is dus binnen en dat werd uiteraard uitbundig gevierd. Een uitgebreid verslag krijg je zondagavond in RINGtv-Sport.