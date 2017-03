Damesteam VK De Sjoeters fuseert met Eendracht Mazenzele Opwijk

Het dames- en meisjesvoetbal zit in de lift zit in Opwijk. hoeft geen betoog. Om dat succes nog groter te maken, gaan EMO en VK De Sjoeters nu de krachten bundelen. De combinatie van de sterke jeugdwerking van EMO en het succesverhaal van de Sjoeters dames, die voor de kampioenstitel in de 2de provinciale strijden, verzekert een continue doorstroom van voetbaltalenten naar de eerste dameselftallen en zorgt voor een sterke verankering van het damesvoetbal in Opwijk.

“We danken het bestuur van De Sjoeters voor de inspanningen die ze in de voorbije jaren geleverd hebben op het vlak van het damesvoetbal in Opwijk en omstreken en voor hun constructieve houding die deze samenwerking mogelijk maakt” zegt Mario Matthys, voorzitter van Eendracht Mazenzele Opwijk. “Dit toont ook aan dat recreatief voetbal in een amateurvoetbalverbond en voetbal binnen de KBVB complementair kan zijn en dat er op sportief vlak kan samengewerkt worden. Bij deze bedanken we tevens het bestuur van de Sjoeters nog eens speciaal voor het ter beschikking stellen van hun kleedkamers en kantine de voorbije jaren aan de ploegen van EMO die trainden op de site Molenkouter.”

“Na bijna 30 jaar damesvoetbal op het terrein van de Sjoeters en 7 jaar onder naam van de Sjoeters dames, komt hier nu een einde aan. We hadden nog een overgangsjaar bij de KBVB kunnen voltooien maar dan moesten de Sjoeters Dames (na 2 promoties op 3 jaar tijd) in de laagste reeks opstarten wat nu niet het geval zal zijn. De Sjoeters gaan zich nu, als amateurclub met 4 ploegen, 100% toeleggen op het mannenvoetbal en rekenen hierbij op de sportieve samenwerking met Eendracht Mazenzele Opwijk om op dit vlak nog progressie te kunnen maken zowel kwantitatief als kwalitatief” zegt Patrick De Smedt, voorzitter van VK De Sjoeters.