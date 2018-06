Dario Van Der Heyden uit Liedekerke is in Buizingen provinciaal kampioen wielrennen geworden bij de aspiranten (14 jaar).

Dario wint ondanks dat het gevoel in de benen niet goed zat. Vorige week was hij ook al tweede in Parijs-Roubaix. Voor Dario is het de derde provinciale titel op rij.

Bij de 12-jarigen is Nolan Huysmans uit Opwijk provinciaal kampioen geworden. De jongen reed dit seizoen tien koersen die hij allemaal won. Hij finishte solo.