Na enkele dagen rust thuis vertoeft Remco Evenepoel opnieuw in Parijs, waar hij zich voorbereidt op de Olympische wegrit. Die wordt zaterdag gereden. David Geeroms wijkt geen meter van de zijde van Evenepoel. Hij is al jaren de vaste verzorger van de renner uit Schepdaal en geniet nog altijd na van het Olympisch goud van zijn poulain in het tijdrijden.