De Decker (Lotto-Soudal) wint Brussel-Opwijk

In het wielrennen was er vandaag niet alleen Kuurne-Brussel-Kuurne. In onze regio knalt Brussel-Opwijk, een klassieker voor beloften tot 23 jaar, het wielergebeuren op gang. Alfdan De Decker was vandaag de snelste.