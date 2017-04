De Sjoeters uit Opwijk zijn kampioen in 2de provinciale B

De titel van de Sjoeters geeft aan dat het damesvoetbal in Opwijk in de lift zit. Precies daarom gaat de damesploeg van de Sjoeters volgend seizoen fusioneren met Mazenzele Opwijk. Bedoeling is om Opwijkse meisjes zo goed mogelijk te begeleiden in de ontwikkeling van hun voetbaltalent. Dus het titelfeestje van de Sjoeters was meteen ook een afscheidsfeestje.