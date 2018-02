Derde tornooizege voor Van Uytvanck

Cibulkova, nummer 33 op de WTA-ranking en reekshoofd, was zoals verwacht een taaie klant. Maar Van Uytvanck speelde een erg goede wedstrijd. Ze won de eerste set vlot 3-6, verloor de tweede met 6-3, en in de beslissende derde trok ze aan het langste eind na een ace: 7-5. Van Uytvanck stijgt dankzij haar overwinning in Boedapest naar de 51ste plaats op de wereldranglijst. Na Taiwan in 2013 en Quebec in 2015, schrijft Van Uytvanck met Boedapest haar derde WTA-tornooi op haar naam.