Diegem klaar voor 43ste Superprestige veldrijden

In Diegem maken ze zich klaar voor de 43ste editie van de veldrit die 's avonds wordt gereden. Morgen verschijnen de grootste namen uit het veldrijden aan de start in Diegem. Vandaag zijn de organisatoren druk in de weer met de laatste voorbereidingen. Bij dit koude en natte winterweer wegen de laatste loodjes zwaar.

In de regen en in een bijtende koude leggen medewerkers de laatste hand aan het parcours. Die inspanningen leveren ze met veel plezier want morgen rijdt hier de wereldtop van het cyclocrossen voorbij. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. Organisator Francis Bosschaerts: “Bij de elite kijken we uit naar de strijd tussen van der Poel en Van Aert Bij de dames gaan we een duel krijgen tussen Pauline Ferrand-Prévot en Marianne Vos.’

De superprestige van Diegem is een avondcross en dat is uniek. maar het betekent ook een complexe organisatie. Zo moeten maar liefst 100 lichtmasten het parcours verlichten.

Straks een verslag in ons nieuws