Diegem klaar voor de topper tegen leider Turnhout

In de derde amateurklasse van het voetbal ontvangt Diegem zondag leider Turnhout. Diegem is op dit moment gedeeld tweede met 5 punten achterstand op Turnhout. Wint Diegem zondag, dan wordt de titelstrijd nieuw leven ingeblazen.

De honger is groot om Turnhout een pandoering te geven want in de heenmatch kreeg Diegem een 6-0 om de oren. Ook tegen City Pirates en Diest slikte Diegem 2 zware nederlagen. Maar samen met de nederlaag tegen Turnhout, zijn dat amper 3 accidents de parcours. Voor het overige is Diegem aan een zeer sterk seizoen bezig dankzij het vrank en vrije spel van de youngsters. “Zo’n jonge groep speelt op heel veel intuïtie, dat is juist het mooie aan voetbal”, reageert trainer Nico Van Nerom.

Een overwinning tegen de leider is volgens Diegem niet onmogelijk. “Ik denk dat we gewoon moeten uitgaan van ons eigen sterkte. En thuis kunnen we altijd iets meer. We hebben nog maar één thuismatch verloren en dat geeft dus vertrouwen”, aldus een vastberaden Dean Michiels. Als Diegem wint, ligt de race voor titel helemaal open. Een uitgebreid wedstrijdverslag van deze topper krijg je zondag in RINGtv-Sport