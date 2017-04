Diegem speelt eindronde

In de derde amateurklasse stond er veel op het spel voor Diegem. Diegem – voor dit weekend de nummer 4 in het klassement - had nog één punt nodig om een ticket voor de eindronde te pakken. Tegenstander was Nijlen de nummer 10. Diegem wil maar wat graag terug naar de reeks van waaruit het vorig jaar zakte: de tweede amateurklasse. En dat lukte ook, met een verdiende 2-0 zege.

Een verslag krijg je straks vanaf 19u in RINGtv Sport.