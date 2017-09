Diegem wint derby tegen Hoeilaart

In de derde amateurklasse B van het voetbal ontving Diegem regiogenoot Hoeilaart. Diegem won al bij al vlot met 2-0.

Super was de seizoensstart van beide ploegen niet. Diegem haalde 3 op 6, Hoeilaart 1 op 6. Diegem speelde vorig jaar de eindronde en heeft de ploeg om ook dit jaar de eindronde te halen. Hoeilaart speelde zo'n 50 jaar geleden ooit 1 jaartje in de nationale reeksen, de promovendus wil deze keer beter doen: niet meteen zakken en het langer dan 1 seizoen uithouden in nationale. Maar tegen Diegem kon Hoeilaart alvast geen vuist maken. Gajanovic en Denayer troffen twee keer het doel van de bezoekers.