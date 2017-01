Diegem wint overtuigend van Eppegem

In de derde amateurklasse B ontving Diegem vanmiddag Eppegem. Diegem is het nieuwe jaar niet goed gestart: 1 op 6 tegen laag geklasseerde ploegen. Voor eigen publiek het één en ander goed maken, daar gingen de jongens van Diegem voor. En dat is gelukt.

Eppegem speelt ongeïnteresseerd en gaat vaak in de fout. De thuisploeg laat die kansen niet liggen. Resultaat: na een half uur spelen staat het al 2-0. Nog voorde rust kan Diegem zelfs nog de 3-0 tegen de netten knallen.

Maar zo knotsgek de eerste helft was, zo saai is het na de rust. Uiteindelijk kan de thuisploeg de score nog opkrikken tot 4-0. Meer dan een eerredder zit er voor Eppegem niet meer in. Eindstand is 4-1.