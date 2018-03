Dilbeek en Teralfene delen de buit

Voor beide ploegen een match met inzet. Dilbeek wil weg uit de gevarenzone en Teralfene wil -ondanks de 4 op 12- de titel. In de eerste helft zijn er amper kansen. Een schot voor Dilbeek van Adrien belandt op de vuisten van Aerts. Dilbeek is op slag van rust nog eens gevaarlijk via Alouat, maar het blijft 0-0 bij de rust. Ook in het begin van de tweede helft zijn de kansen voor Dilbeek. Maar afwerken kan het niet. De eerste goal valt uiteindelijk aan de kant van Leeuwkens Teralfene via Meert. Twee minuten later hangen de bordjes weer in evenwicht. Na een mooie combinatie tussen Alouat en Pauwels komt de bal bij Shehu, die de 1-1 binnentrapt. En dat is ook de eindstand. Met die puntendeling schieten beide ploegen weinig op. "We proberen een goede ploeg onder druk te zetten”, zegt Robert Van Beers, trainer van Groot-Dilbeek. “Maar we hadden een beetje pech bij de afwerking. Al bij al schieten we niet veel op met een puntje."

Een volledig verslag zie je vanaf 19u30 op RINGtv Sport.