Dilbekenaar Vercauteren nieuwe coach van Cercle Brugge

Cercle Brugge treedt momenteel aan in eerste klasse B en wil weer naar de Jupiler Pro League. Dat wordt de grote uitdaging voor Franky Vercauteren. De Dilbekenaar was eerder al trainer bij Anderlecht, Genk, KV Mechelen en beleefde al buitenlandse avonturen in Abu Dhabi bij Al-Jazira, in Portugal bij Sporting Lissabon en in Rusland bij tweedeklasser Samara. Daar werd hij in november vorig jaar ontslagen.