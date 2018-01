Dodi Lukebakio uit Zellik trekt naar Engelse Premier League

De twintigjarige voetballer Dodi Lukebakio (Zellik, Asse) heeft een contract getekend bij de Engelse Premier League-club Watford. Lukebakio werd door Charleroi gehuurd van Anderlecht, maar kocht hem over om meteen door te verkopen aan Watford.

Lukebakio tekent in Engeland een contract van 4,5 jaar. Charleroi betaalde Anderlecht 1,5 miljoen euro voor de aankoop van de speler. Hoeveel Watford Charleroi betaalt is nog onduidelijk. Feit is dat Anderlecht een percentage heeft op de doorverkoop.