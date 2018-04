Doelman Jarno De Smet uit Asse tekent bij eersteklasser Kortrijk

Jarno De Smet uit Asse voetbalt de komende twee seizoenen bij eersteklasser Kortrijk. Hij tekende er donderdag een contract. Nu is Jarno nog in de eerste amateurklasse doelman bij ex-eersteklasser Lommel én ook keeper van de U19 van de Rode Duivels.

Dinsdag, twee dagen voor zijn overstap, waren we te gast bij Jarno in Lommel, terwijl hij zich op de voetbaltraining in het zweet werkte. Ook al is Lommel een club uit eerste amateurklasse, het niveau ligt er hoog, wist Jarno ons te vertellen. “Het is hier allemaal veel harder,” legt hij uit. “Je speelt volwassen voetbal en zit niet meer bij de jeugd. Als je niet voor honderd procent traint, kom je er niet.”

Jarno begon met voetballen toen hij vijf jaar was. Intussen speelde hij al bij heel wat clubs. “Ik ben begonnen in Dilbeek. Daar heb ik tot de U13 gespeeld. Vervolgens trok ik twee jaar naar Dender, daarna een jaar in Gent, dan drie jaar bij Club Brugge en nu zit ik in Lommel,” somt Jarno op.

Limburg ruilt hij binnenkort echter in voor eersteklasser Kortrijk in West-Vlaanderen. En zo is Jarno al een stuk dichter bij zijn droom: “Ik hoop om prof te worden in eerste klasse. Het zou top zijn om van voetballen mijn job te maken.”