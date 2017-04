De gemeente Drogenbos heeft sportverenigingen met een degelijke infrastructuur. Toch vinden inwoners van Drogenbos niet altijd de weg naar die sportverenigingen. Hoe dat komt zochten we vanmiddag uit op het sportevent ‘Drogenbos Sport’.

Buiten schijnt de zon, maar toch daagden vanmiddag aardig wat kinderen op om binnen, in de sportzaal, te komen kennismaken met 6 sportverenigingen uit Drogenbos. Van ping-pong tot volleybal, van tennis tot voetbal.

"Ik denk dat Drogenbos veel potentieel heeft omdat het beschikt over een goede infrastructuur zoals deze sporthal", vertelt Renaud Arents, opbouwwerker RISO Vlaams-Brabant. "Het is gewoon zaak om het aanbod bekender te maken bij de jongeren."

Het OCMW organiseert mee deze dag. En dat is niet zomaar. "Omdat er veel armoede is en de kinderen niet naar buiten komen. De kinderen die moeilijkheden hebben, geraken niet bij een sportclub en de andere culturen kennen de sportactiviteiten niet," legt OCMW-voorzitter Myriam Sents uit. Deze dag is gratis, dus jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen komen meedoen. Zo krijgen ze hopelijk de sportkriebel te pakken.