Dubbel goud voor Giants Beersel

De jongste groep, de High Street Giants, allemaal meisjes van 6-8 jaar oud, dansten in de U10. Zij behaalden met hun originele choreografie van Leentje Blykers de gouden plak en mogen zich een jaar lang Belgisch Kampioen Hiphop noemen. Hun thema ‘piraten’ werd gesmaakt door de jury. De jongens en meisjes van de NRGX-Crew wonnen een tweede gouden medaille in de categorie U12. De oudste groep, G-Force, danste mee als jongste groep in de categorie U18. Ze stonden hun mannetje en met een originele choreografie van Robin Brys, Leentje Blykers en Daan Blykers behaalden ze de 3de plaats.

De choreografe en tevens artistiek hoofd van de dansschool is enorm tevreden. “Deze kinderen hebben de afgelopen maanden enorm hard getraind. Samen met hun lesgevers sleten ze vele uren in onze danszaal om zich voor te bereiden op deze grote wedstrijd. Daarom dat we extra trots zijn op deze resultaten.” Met deze plaatsing is Dansschool Giants ook rechtstreeks geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Duitsland en het Wereldkampioenschap in Glasgow.

