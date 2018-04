Dworpenaar Van Holsbeeck vertrekt bij RSC Anderlecht

Na het vertrek van voorzitter Roger Vanden Stock, is RSC Anderlecht nog een monument armer. Algemeen manager Herman Van Holsbeeck verlaat de club. Het is een publiek geheim dat Marc Coucke en de Dworpenaar niet de beste vrienden zijn. Coucke ziet liever Luc Devroe als manager mee aan het roer van z’n nieuwe club. Van Holsbeeck mag dus z’n biezen pakken, al gaat het niet om een officieel ontslag. De samenwerking werd in onderling overleg beëindigd. Van Holsbeeck nam vanochtend afscheid van iedereen op Anderlecht en leverde ook meteen z’n bedrijfswagen in.