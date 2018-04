Dworpse bladerunner gaat voor verspringen

Delespesse verbeterde in februari het Belgisch record indoor met 40 cm. Bladerunner traint op dit moment volop voor het zomerseizoen. Het EK in Berlijn moet het moment van de internationale doorbraak worden. “In het begin was ik bang om me pijn te doen bij het verspringen”, vertelt David. “Uiteindelijk heb je daar geen last van als je springt en landt.” Buiten op de piste -op het EK in Berlijn eind augustus- wil David verder dan 5 meter springen. Zijn nieuwe sprintblades moeten hem daarbij helpen. Om de blades te kunnen betalen wordt op allerlei manieren geld ingezameld. Alle info daarover vindt u op de Facebookpagina van David. Coach Mieke is benieuwd tot welke prestaties de nieuwe blades zullen leiden. “Als het EK goed lukt en ik haal mijn limieten voor het WK, dan ga ik voor het WK en wie weet geraak ik binnen twee jaar in Tokio, op de Paralympische Spelen”, droomt David.

Een reportage over David Delespesse zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.