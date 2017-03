Eddy Van Extergem uit Machelen is 70 en al 42 jaar scheidsrechter

Eddy Van Extergem uit Machelen is vandaag 70 jaar geworden. Maar veel tijd voor festiviteiten had Eddy niet. Vanmiddag moest hij immers een voetbalwedstrijd fluiten zoals hij dat ook de voorbije 42 jaar onafgebroken deed.

Vanmiddag stond hij op het veld tijdens de wedstrijd (u14) Rotselaar-Haacht. Wellicht heeft Eddy weinig collega’s met een gelijkaardige leeftijd en een even lange staat van dienst. Maar Eddy blijft zich goed voelen op het veld. En zolang de benen nog meekunnen, blijft Eddy fluiten. Vroeger was hij actief in eerste en tweede provinciale. Nu fluit hij enkel nog de jeugdreeksen (U13, U14 en U15) in de interprovinciale en de regionale reeksen.

Opmerkelijk is trouwens het feit dat hij in zijn 42 jaar durende carrière slechts 4 rode kaarten heeft getrokken. Gemiddeld dus eentje om de tien jaar. Dat bewijst dat Eddy nog steeds veel respect kan afdwingen bij zowel spelers als supporters. Een uitgebreid portret krijg je zondag in RINGtv-Sport