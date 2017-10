Eerste Memorial Walter Wauters in Galmaarden

Wauters overleed in oktober vorig jaar aan hartfalen. Walter werd 55. Wauters speelde zelf met de gedachte om op de kop van de Congoberg in Galmaarden een veldrit te organiseren. Het is hem zelf niet meer gelukt, maar familie, vrienden, collega's en sympathisanten groepeerden zich in de Bende van Walter Wauters en realiseerden de droom. 33 veldrijders, beloften en elite zonder contract, namen deel. Veel renners beten hun tanden stuk op het zware parcours. Onder meer Stefano Museeuw, die wordt bijgestaan door vader Johan zelf, kan geen rol van betekenis spelen. Stijn Huys won de eerste editie van een nieuwe knappe veldrit in de regio.

