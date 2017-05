De draaischijf van grote concurrent Hasselt scoorde dit seizoen 19 keer en had met één doelpunt en enkele beslissende passes een groot aandeel in de bekerwinst van de Limburgers vorige week, uitgerekend tegen Halle-Gooik. De Spanjaard werd dit seizoen verkozen tot de op één na beste speler in de Belgische futsalcompetitie, na Grello van Halle-Gooik.