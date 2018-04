Einde verhaal bij Cercle voor Frank Vercauteren

Frank Vercauteren was sinds half oktober aan de slag bij Cercle Brugge. De Dilbekenaar nam daar de plaats in van José Riga. Vercauteren loodste Cercle naar 1A, maar de promovendus gaat nu verder zonder hem. “Cercle Brugge en Frank Vercauteren hebben in onderling overleg beslist om de bestaande samenwerking niet te verlengen. Cercle Brugge bedankt Frank Vercauteren voor de professionele samenwerking en de behaalde resultaten, met in het bijzonder de recent behaalde promotie naar 1A”, klinkt het in het persbericht van Cercle Brugge.