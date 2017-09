Eindelijk eigen kunstgrasveld voor Green Devils Ternat

Zaterdagvoormiddag. De U8 en de U11 van de Ternatse Green Devils spelen -dankzij het gloednieuwe kunstgrasveld- een thuismatch in Ternat. Tot voor kort was dat onmogelijk. De club moest telkens uitwijken naar andere gemeenten voor de thuismatchen. Het synthetische veld kost maar liefst 550.000 euro.

"Jaren hebben we evenementen georganiseerd, stages en ook het zeer populaire toernooi. Dat heeft natuurlijk centen in de lade gebracht. Vorig jaar hebben we ook nog een supplementaire bijdrage gevraagd van de leden in de vorm van een kapitaalsverhoging, en de meeste leden hebben zich daarop ingeschreven," vertelt Wim Claeys, de voorzitter van Green Devils.

Het nieuwe veld geeft de Green Devils een boost. De club heeft nu 300 leden, dat zijn er 50 meer dan vorig seizoen. Dankzij het nieuwe terrein in Ternat moeten de ouders niet meer met hun kinderen afzakken naar Anderlecht of Molenbeek.