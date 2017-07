El Hachimi en Sacoor geselecteerd voor WK-atletiek

Hij is definitief: de lijst met de vijftien geselecteerde Belgen voor het WK-atletiek begin augustus in Londen Onder hen ook 2 regiogenoten: marathonloper Abdelhadi El Hachimi uit Dilbeek en Jonathan Sacoor uit Beersel, Hij is reserve in het 4 maal 400 meter-team, met als speerpunten de broers Borlée.