Eppegem vernedert leider Lebbeke in 3de amateurklasse A met 5-0

In de derde amateurklasse A heeft Eppegem, 2de in de stand, leider Lebbeke verpletterd met 5-0.

Eppegem startte prima aan het seizoen met vier overwinningen en één nederlaag. Lebbeke deed als enige in de stand nog beter: 15 op 15. Maar dat maakte op Eppegem weinig indruk vandaag. Na 20 minuten bracht Bell na een voorzet van Benhamou Eppegem al op voorsprong: 1-0. Nauwelijks 2 minuten later belandde een voorzet van Boudart met wat geluk meteen in doel: 2-0. Nadien opnieuw Bell die via een Lebbeeks been de bal in het doel werkte: 3-0 op nauwelijks 10 minuten tijd.

Ook in de tweede helft liet de thuisploeg Lebbeke niet in de wedstrijd komen. Via Yilmaz werd het 4-0 en Denys zette tot slot een strafschop feilloos om na een onnodige fout van Gave: 5-0. Eppegem maakte indruk en komt samen met Lebbeke aan de leiding in de derde amateurklasse B.