Eppegem wint verdiend van Grimbergen in derde amateurklasse A

De leider in de derde amateurklasse A van het voetbal komt uit onze regio. Na acht speeldagen staat Eppegem met 19 punten helemaal bovenaan. Vanmiddag moest Eppegem z'n leidersplaats verdedigen in het Prinsenbos in Grimbergen. Dat leek vooraf een haalbare kaart, want voor de partij stond Grimbergen een pak lager op plaats twaalf.